Служба доставки Boxberry сократила сроки доставки отправлений из Хабаровска

Интернет-магазины Хабаровска могут быстрее доставлять заказы покупателям. С 1 февраля компания Boxberry сократила сроки доставки отправлений из Хабаровска более чем по 20 направлениям. Скорректировать сроки удалось благодаря запуску авиаотправок в Дальневосточном регионе.

По большинству маршрутов сроки были уменьшены на 2-4 дня. На 5 дней удалось сократить сроки доставки в ряд городов Центральной части России и Урала. А в Пятигорск посылки будут доставляться быстрее на 9 дней.

«Скорость доставки имеет большое значение для интернет-магазинов, которые расположены в отдаленных регионах и отправляют заказы по всей России, - рассказывает Александр Блинов, руководитель направления «Массовые продажи» Boxberry. - Теперь возможность надежно и в более сжатые сроки доставлять посылки покупателям получили хабаровские интернет-магазины. Чтобы начать отправки, владельцу магазина достаточно пройти регистрацию в Личном кабинете на сайте Boxberry. Передавать заказы в службу доставки можно будет в этот же день».

Пункт приема заказов от интернет-магазинов находится по адресу: улица Серышева, дом 88.

В течение месяца после регистрации интернет-магазин может пользоваться более выгодными условиями доставки и получить 33 % скидку на базовый тариф Boxberry по промокоду STARTBOX.

Компания обеспечивает строгий контроль за соблюдением сроков доставки и оперативно перечисляет интернет-магазинам средства за выданные заказы. Кроме того, партнеры Boxberry могут бесплатно пользоваться готовыми IT-решениями для быстрого информационного обмена со службой доставки и более удобной работы с сайтом магазина.

Boxberry помогает решить вопрос и с продвижением интернет-магазина в других городах. Для этого компания использует собственные рекламные возможности: обеспечивает раздачу рекламных материалов в отделениях и размещение рекламы в каталоге компании и на страницах Boxberry в социальных сетях.

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