Потеря постоянных клиентов, издержки растут, а офис превратился в склад макулатуры? Узнайте, как справиться с офисным хаосом и построить эффективную работу команды. Вы получите ценные знания по внедрению бизнес-инструментов 30 марта на бесплатном семинаре.
30 марта вы узнает:
• Как перейти от бумажных стикеров и 100500 соц.сетей к единому рабочему пространству;
• Как «вылечить» сотрудников от забывчивости;
• Как сохранить клиентов и нервы;
• Как построить эффективную систему продаж;
• Какие из современных интернет-технологий помогают бизнесу расти;
• Как сэкономить 72 часа рабочего времени, управляя бизнесом из любой точки мира;
• Как перейти от несогласованности действий к полноценной командной работе.
Приглашаем вас 30 марта в современный конференц зал, «Бизнес Холл» по адресу: ул. Тургенева 55. Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Кому необходимо участвовать?
• Владельцам бизнеса;
• IT–директорам;
• Руководителям отдела продаж;
• Менеджерам по персоналу.
Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре? Первые лица веб-студии "LOL", преодолевшие проблемы командной работы с помощью сервиса Битрикс24.
Согласитесь, неприятно, когда сотрудники забывают перезвонить клиенту или не делают то, что им было поручено? Теряются документы, а согласование договора или оплата счетов не только требует много времени, но и личного присутствия руководителя. Для того что бы раз и навсегда забыть эти проблемы принимайте участие в бесплатном семинаре «Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 инструментов современного бизнеса». Скорее регистрируйтесь, иначе ваше место займет кто-то другой. Количество мест ограниченно!
По итогам семинара:
• Вы сможете с минимальными финансовыми и трудозатратами наладить эффективную командную работу в своей компании;
• Вы получаете 2 тонны ценных советов для роста бизнеса бесплатно;
• Всего за 4 часа вы научитесь экономить 72 часа рабочего времени;
• Приняв участие в лотерее на семинаре, вы получаете подарки от организаторов.
Вопросы по семинару задавайте в компанию «ЛОЛ» по телефону 73-88-88 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
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