Выставочный форум «ТЕХНО-ЛЕТО» пройдет 01–04 июня 2017г. в Хабаровске

С 1 по 4 июня 2017 года в Хабаровске пройдет крупнейший выставочный форум «ТЕХНО-ЛЕТО». Выставка является традиционным местом встреч представителей бизнеса, науки и власти региона и демонстрирует следующие направления:

технологии, машины, оборудование и инструмент для лесозаготовки, биоэнергетики, деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

мебельное производство, фурнитура, комплектующие, интерьерные решения;

проектирование и строительство, отделочные и строительные материалы и оборудование;

энергетика, электротехническое оборудование, энергосбережение;

промышленная автоматизация, безопасность, связь.

Главной новостью выставки этого года стало освоение новой выставочной площадки – Арены «Ерофей». На наш взгляд, это очень удачное место проведения технической выставки – есть современное городское сооружение со всей необходимой инфраструктурой и крытой выставочной площадкой в 7000 кв.м., плюс огромная прилегающая территория для демонстрации техники, фрагментов деревянного домостроения и крупногабаритных экспонатов. И самый важный фактор – это наличие удобной гостевой автостоянки на 1000 мест. Все, о чем мы так долго мечтали.

Это грандиозное событие для города соберет на одной площадке специалистов различных направлений промышленности из разных стран мира и регионов России. Ожидается участие более 400 компаний из России, Финляндии, Эстонии, Германии, Японии, Кореи, Австрии, Словении, Латвии, Швеции, КНР. Такой состав и география участников является отличительной особенностью выставочного проекта «ТЕХНО-ЛЕТО», т.к. более 70 % от общего количества участников – это иногородние и иностранные предприятия.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение различных тематических конгрессов, семинаров, презентаций по всем представленным направлениям. Надеемся, что благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут получить отличную возможность увидеть и протестировать предлагаемое на российском рынке новое оборудование, встретиться с коллегами и партнерами, обсудить последние события и тенденции развития промышленного рынка.

Приглашаем всех к участию в выставке. Будем рады новым встречам и новым знакомствам.

Лидирующая выставочная компания Дальневосточного региона России