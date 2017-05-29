На исполнение дополнительных социальных гарантий сотрудников за последние 3 года «Балтика» направила более 1 миллиарда рублей

Вот уже 10 лет как между сотрудниками и руководством компании «Балтика» налажен открытый диалог. С 2007 года в организации действует Совет трудового коллектива (СТК) – орган, созданный по инициативе работников. Члены Совета взаимодействуют с работодателем по всем вопросам, затрагивающим интересы сотрудников.

С 18 по 24 мая в штаб-квартире «Балтики» в Санкт-Петербурге состоялась пятая – юбилейная – конференция СТК, где были подведены итоги работы последних лет и обозначены планы на ближайшие три года.

С появлением СТК социальное партнерство в компании «Балтика» вышло на качественно новый уровень: при решении социальных вопросов учитывается мнение всех сотрудников. Предложения коллег собирают, анализируют и представляют руководству Совета члены СТК – представители различных подразделений компании. В рамках конференции, прошедшей на днях в Санкт-Петербурге, состав СТК был обновлён: по итогам тайного голосования в него вошли 17 сотрудников из всех регионов присутствия «Балтики». Дальний Восток представил инженер по безопасности дорожного движения, сотрудник филиала «Балтика-Хабаровск» Пётр Литвиненко, который защищает интересы коллег вот уже 6 лет.

«С каждым годом работодатель всё внимательнее относится к своим сотрудникам, - говорит Пётр. - берёт на себя всё больше обязательств, предоставляя им дополнительные социальные гарантии. Так, например, на прошедшей конференции СТК руководством компании было принято решение увеличить размер компенсации на питание каждого сотрудника «Балтики» в рабочее время до 2100 рублей в месяц. Этот пункт внесён в новый коллективный договор».

Обновлённый коллективный договор расширил уровень дополнительных социальных гарантий сотрудникам «Балтики». Так, с 1 июня 2017 года больше работников смогут воспользоваться программами ДМС, будут увеличены выплаты по уходу за ребенком. Особое внимание в новом договоре уделено материальной помощи, оказываемой сотрудникам в связи с различными событиями в жизни. Общий фонд помощи составит 2 500 000 рублей в год и будет распределяться по решению СТК. На получение материальной помощи смогут рассчитывать сотрудники и члены их семей в случае тяжелого заболевания, лечение которого не покрывается программами ДМС, сотрудники в случае несчастного случая в быту или в связи с полным или существенным уничтожением имущества. Кроме того, в случае усыновления ребенка сотрудник получит единовременную материальную помощь, равно как и при рождении собственного.

24 мая новый коллективный договор был подписан Яцеком Пастушкой, президентом компании «Балтика», исполнительным вице-президентом Carlsberg Group по региону Восточная Европа, представляющим сторону работодателя, и Юрием Чипчевым, председателем Совета трудового коллектива, представляющим сторону сотрудников.

Договор пересматривается в компании каждые три года с целью совершенствования социально-трудовых отношений и улучшения положения сотрудников по сравнению с действующим законодательством.

Яцек Пастушка, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: «Мы хотим быть и оставаться самой успешной, самой профессиональной и самой привлекательной пивоваренной компанией на российском рынке. Этого не достичь без эффективного и открытого диалога руководства и сотрудников компании. Подписание нового коллективного договора – один из примеров нашего слаженного взаимодействия. Вне зависимости от тенденций макроэкономики «Балтика» всегда соблюдает взятые на себя социальные обязательства и с каждым новым договором предоставляет сотрудникам дополнительные гарантии».

Юрий Чипчев, председатель Совета трудового коллектива: «Между трудовым коллективом и работодателем налажен хороший социальный диалог, а сложившееся на сегодня партнерство находится на очень высоком уровне. Результат переговоров оправдал наши ожидания — работодатель подтвердил сохранение действующих социальных гарантий в полном объеме, а также одобрил их расширение. Я рад, что каждый «балтиец» по-прежнему будет чувствовать себя защищенным и ценным для компании».

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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира, в 43 из них компания – единственный российский поставщик в категории.

Как социально ответственная компания, «Балтика» предпринимает меры для сохранения здоровья сотрудников и обеспечивает им безопасные и комфортные условия труда. Социальные гарантии сотрудников закреплены в коллективном договоре. Более 7400 сотрудников компании ощущают поддержку работодателя в разных сферах своей жизни. Для этого им предоставляется комплексный пакет льгот, направленный на такие сферы, как здоровье и безопасность, комфортные условия работы, повышение качества жизни, семья и досуг. В 2016 году «Балтика» выделила на компенсации и льготы 301,3 млн руб. Для обеспечения конкурентоспособной заработной платы «Балтика» регулярно отслеживает уровень оплаты труда, особенно среди предприятий сферы потребительских товаров. В 2016 году заработная плата сотрудников была пересмотрена с учетом динамики российского рынка труда.

Своим сотрудникам «Балтика» предоставляет равные и широкие возможности для развития и роста через решение сложных масштабных задач, обмен лучшими практиками и опытом с компаниями Carlsberg Group. Сотрудники компании имеют возможность внедрения инноваций в портфеле брендов, создания лучших практик в производственных технологиях, логистике, продажах, в области устойчивого развития и ответственного потребления.

Компания уделяет большое внимание развитию лидерских и бизнес-навыков, работе с вовлеченностью персонала, удержанию талантов и привлечению молодых специалистов. При закрытии вакансий в «Балтике» отдают предпочтение внутренним кандидатам. В 2016 году 72% позиций от ведущего специалиста и выше было закрыто внутренними кандидатами. В 2016 году 456 сотрудников, работающих на позициях от ведущего специалиста и выше, получили продвижение - вертикальное или горизонтальное.