Оборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ за пять лет увеличился почти в три раза

Оборот нелегальной продукции на российском рынке за пять лет вырос почти в три раза, и тенденция к росту сохраняется. Этому способствует неблагоприятная ситуация в экономике и снижение реальных располагаемых доходов населения.

С начала 2000-х в России объемы реализации нелегальной продукции снижались, но с 2009-2010 годов, "когда кризис стал ощущаться, мы опять видим, что это пошло вверх", поясняет исполнительный директор НП "Русбренд" Алексей Поповичев. По оценке экспертов, главными каналами реализации нелегальной продукции остаются небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли. Рост доли сетевой торговли способствует снижению оборота нелегальной продукции, в то же время развивается тенденция по ее перемещению в интернет-магазины.

По данным исследования, доля контрафакта по семи товарным категориям составила в 2015 году 15% от оборота розничной торговли, а в общем обороте розничной торговли в России на нелегальную продукцию пришлось 9%, или 2,5 трлн рублей. В 2009 году оборот нелегального рынка оценивался в 910 млрд рублей, или 6% рынка розничной торговли. Таким образом, за пять лет этот показатель вырос в 2,8 раза. Эксперты ВШЭ обследовали такие категории, как продовольственные товары, алкогольная продукция, парфюмерия и косметика, изделия легкой промышленности (включая спортивную одежду и обувь), табачные изделия, предметы личной гигиены, чистящие и моющие средства.

По оценке экспертов, самая большая доля нелегальной продукции представлена на рынке водки и ликеро-водочных изделий: около 40%. В категории товаров легкой промышленности на нелегальную продукцию приходится 35%, в парфюмерии и косметике - 20%, в продовольственных товарах - 10%, в товарах личной гигиены, категории чистящих и моющих средств - по 5%. На рынке табачных изделий на долю нелегальной продукции приходится 4%. На эти семь категорий приходится около 60% оборота розничной торговли в России.

Тренд на рост доли нелегального рынка сохраняется, в 2016 году его доля вырастет, считает первый проректор ВШЭ Вадим Радаев. "Еще есть резервы для роста. Конечно, такой ситуации, как в 90-е годы, мы достичь не сможем, потому что есть противодействующие факторы", - отметил он. Кроме того, существенным фактором роста нелегального рынка алкоголя и табака является ускоренное повышение акцизов, которое ведет к росту потребительских цен и падению продаж легальной продукции на фоне экономического кризиса. NEWSru.com