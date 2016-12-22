В 2017 году на всех продуктах, произведенных с помощью генной инженерии, может появиться дополнительная маркировка в виде значка «ГМО». Такие поправки в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил Роспотребнадзор.
Производители из Евросоюза, продукция которых поставляется в ЕАЭС, сочли, что требование российской стороны может создать излишние препятствия в международной торговле, однако их позиция была отклонена. Россия предлагает странам — участницам ЕАЭС наносить дополнительный значок «ГМО» на упаковку продуктов питания, которые содержат модифицированные организмы. Речь идет о поправках в технический регламент «О маркировке пищевой продукции», предложенных Роспотребнадзором весной 2016 года. Это следует из бумаг Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые имеются в распоряжении. «Известия».
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