На продуктах питания появится значок «ГМО»

В 2017 году на всех продуктах, произведенных с помощью генной инженерии, может появиться дополнительная маркировка в виде значка «ГМО». Такие поправки в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил Роспотребнадзор.

Производители из Евросоюза, продукция которых поставляется в ЕАЭС, сочли, что требование российской стороны может создать излишние препятствия в международной торговле, однако их позиция была отклонена. Россия предлагает странам — участницам ЕАЭС наносить дополнительный значок «ГМО» на упаковку продуктов питания, которые содержат модифицированные организмы. Речь идет о поправках в технический регламент «О маркировке пищевой продукции», предложенных Роспотребнадзором весной 2016 года. Это следует из бумаг Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которые имеются в распоряжении. «Известия».