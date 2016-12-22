До 80% доходов россиян уходит на самое необходимое

Российские семьи тратят большую часть своего дохода на самые минимальные необходимые статьи расходов. Таковы результаты исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), посвященного потребительским ценам в России.

Отчет "Стоимость новогоднего стола и другие результаты очередного замера цен" выпущен по итогам второго в этом году замера потребительских цен на основные товары и услуги в разных частях страны (12 регионов, 17 населенных пунктов), проведенного в конце ноября. До этого эксперты ЦЭПР измеряли цены в конце августа.

В документе отмечается, что сумма, остающаяся за вычетом приобретения самых дешевых продуктов питания, нескольких простых лекарств и хозтоваров, оплаты жилищно-коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте, минимальна и ее едва ли может хватить на все прочие расходы, пишут эксперты. При этом если в семье только один кормилец, то денег может не хватать даже на эти минимальные расходы, в особенности если в семье двое и более детей. Исследование показало, что чаще оба супруга предпочитают работать, а также искать дополнительные заработки помимо основной работы. В противном случае им приходится жить в режиме крайне жесткой экономии. Выявлена также крайне высокая распространенность практики кредитования, причем зачастую речь идет о потребительских кредитах на удовлетворение самых элементарных нужд (покупка одежды, обуви, бытовой техники).

Наконец, для многих россиян дополнительным источником экономии средств бюджета семьи является собственное подсобное хозяйство. По расчетам ЦЭПР, еще сложнее жизнь пенсионеров. Если человек живет только на пенсию, то в лучшем случае практически вся она уходит на самые минимальные расходы, а в худшем - пенсии не хватит и на них. Одинокому, не работающему пенсионеру без помощи родственников в таких условиях приходится отказывать себе в любых лекарствах, кроме самых дешевых, необходимом лечении и полноценном питании. NEWSru.com