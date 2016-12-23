Авиаперевозчикам разрешат усмирять наручниками дебоширов на борту

Госдума в январе — начале февраля 2017 года примет закон, согласно которому у экипажей самолетов появится право усмирять наручниками дебоширов на борту. Новый документ разрешит авиакомпаниям создавать черные списки авиапассажиров, нарушивших порядок на борту во время полета, сообщает сайт партии «Единая Россия».

- В отношении нарушителя будет составляться протокол, после этого авиакомпании должны будут включить его в список, который за подписью первого лица авиакомпании будет направлен в Росавиацию, где будет формироваться единый реестр авиадебоширов, - сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичев. При этом, по словам парламентария, в Кодексе РФ об административных правонарушениях и Уголовном кодексе будут предусмотрены штрафы за нарушения порядка на борту самолета. ИА «Хабаровский край сегодня»