C 30 декабря 2016 года в России стало возможно платить налоги не только за себя, но и за любого другого налогоплательщика. Соответствующая поправка была внесена в Налоговый кодекс. Кто и за кого платил будет устанавливаться по реквизитам платежного поручения, а в случае пересчета налогов деньги будут возвращаться тому налогоплательщику, за которого заплатили налог.
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил и о другом новшестве, которое должно упростить жизнь налогоплательщиков. Так, начиная с 9 января 2017 года, физическое лицо может подать заявление о постановке на налоговый учет в любом налоговом органе страны для получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), а место регистрации значения не имеет. При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства) сохраняется, отмечает издание.
Напомним, что до 2018 года в РФ действует установка президента РФ не повышать налоги. В 2017 году состоится дискуссия по налоговой системе РФ, анонсированная главой государства. Ранее в этом месяце глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что налоговую систему РФ необходимо "поднастроить" таким образом, чтобы стимулировать выход из тени тех, кто еще уклоняется от налогов. Также, по словам Силуанова, Минфин заинтересован в снижении налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. finanz.ru
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