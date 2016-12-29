Учёный объявил о распространении в России нового опасного вируса иммунодефицита

По России распространяется новый опасный вирус иммунодефицита человека, который получился от смешения ранее доминировавшего на территории страны штамма и нового агента, занесенного приезжими из Центральной Азии. Об этом на заседании президиума Российской академии наук (РАН) сообщил профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов.

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной, чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами, рабочими из Средней Азии, пришел новый вирус AG. Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1, и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - сказал Карамов, которого цитирует ТАСС.

Ученый считает, что для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России надо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека. Профессор Карамов предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН. Между тем глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактики ВИЧ-инфекции, академик Вадим Покровский считает, что новый штамм вряд ли повлияет на картину с распространением СПИДа в России. "На самом деле, никаких данных за то, что этот штамм более опасный, нет. Этот вирус просто быстро распространяется в группе потребителей инъекционных наркотиков из группы амфетаминов. Оснований для паники нет", - сказал Покровский.

Он напомнил, что все штаммы ВИЧ передаются одинаково: только при половых контактах или с кровью через шприцы и иглы. "Если пользоваться презервативами и чистыми шприцами, никакой вирус ВИЧ распространяться не будет", - подчеркнул эксперт, которого цитирует ТАСС. Ранее президент РАН Владимир Фортов поручил главе Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академику Вадиму Покровскому донести предложения научного сообщества до исполнительной власти РФ, чтобы были приняты конкретные решения по проблеме.

В свою очередь, сам Покровский, выступая на президиуме, отметил, что некоторые штаммы ВИЧ резистентны - проявляют устойчивость к различным препаратам. По его словам, речь идет примерно о 6% от общего объема штаммов. По этой причине ученые считают перспективным направлением внутриклеточную иммунизацию (введение в клетки информации, позволяющей ингибировать опасный агент). Работы в этой сфере ведет Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Во всем мире 36 млн человек заражены ВИЧ, сообщил Покровский. В России от СПИДа умерли 240 тысяч человек, около 1,5 млн россиян являются носителями этого вируса, отметил глава центра. В прошлом месяце Покровский сообщил, что в 15 регионах РФ наблюдается генерализованная эпидемия ВИЧ, которая наступает, когда более 1% населения, проживающего на определенной территории, инфицировано вирусом иммунодефицита. Концентрированная эпидемия, по словам специалиста, происходит в уязвимой группе населения, среди которых наркоманы, гомосексуалы и секс-работники.

По словам главы центра, страна находится в стадии перехода от концентрированной к генерализованной эпидемии. Для эффективной борьбы с ВИЧ необходимо обследовать всех россиян, уверен Вадим Покровский. В современной классификации различают два основных вида ВИЧ - ВИЧ-1 и ВИЧ-2. ВИЧ-1 описан в 1983 году и является наиболее распространенным и патогенным видом ВИЧ. Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции главным образом обусловлена распространением ВИЧ-1.

Подтип A широко распространен в Западной Африке и в России. Подтип G выявлен в Африке и Центральной Европе. ВИЧ-2 идентифицирован в 1986 году. Описано не менее восьми групп ВИЧ-2, но лишь группы A и B являются эпидемическими. Вирусы группы А распространены в Западной Африке, Анголе, Мозамбике, Бразилии, Индии, малое распространение имеют в США и Европе. Вирусы группы В распространяются в основном в Западной Африке. newsru.com