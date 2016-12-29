Правительство потратит 1,6 триллиона рублей на регионы

Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена примерно на девять процентов, она составит 1,6 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В следующем году поддержка регионов будет увеличена приблизительно на девять процентов по сравнению с текущим годом, что в условиях нелегкого бюджета было не самым простым делом. Общий объем межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6 триллиона рублей», — приводит агентство его слова.

К 2019 году дефицит региональных бюджетов сократится почти в два раза, подчеркнул Медведев. В июле министерство финансов предсказало, что рост доходов региональных бюджетов в 2017 году составит 3,7 процента, при этом увеличения расходов не планируется. Весной Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало, что суммарный дефицит бюджетов регионов России в 2016 году вырастет до 148 миллиардов рублей. С учетом перспективы увеличения дефицита аналитики ждут роста их совокупного долга до 2,4 триллиона рублей. lenta.ru