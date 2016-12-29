Президент Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Президент России Владимир Путин подписал закон о детском отдыхе. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. Устанавливаются требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников.

Также документ предусматривает предоставление путевок на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Следить за соблюдением установленных требований будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством. Он же будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года. Закон был подготовлен по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после гибели детей на Сямозере. 18 июня группа школьников, отдыхавших в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро», отправилась вместе с инструкторами на водную прогулку. Когда поднялся шторм, две лодки с детьми опрокинулись, 14 человек утонули. В ходе расследования выяснилось, что лагерь работал с нарушениями. В частности, детей на прогулке сопровождали студенты, не имеющие необходимых для инструктора навыков. lenta.ru,