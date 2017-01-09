На каждой лодке должен быть российский флаг - ГИМС МЧС

Новые правила регистрации маломерных судов начали действовать в России с 1 января, об этом сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ. Изменения, в частности, коснутся идентификационного номера маломерного судна (лодки, катера и т.д.), теперь он будет состоять из 11 знаков (ранее – из семи).

Новые правила меняют требования к нанесению номера на судно, в том числе по высоте букв и цифр, а также толщине шрифта и линий. На каждом маломерном судне должен быть российский флаг. В случае, если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения флага на флагштоке, мачте или другом предмете, изображение флага размером не менее 300 x 200 мм наносится на корпус судна непосредственно за идентификационным номером либо на другой части корпуса по согласованию с соответствующим органом регистрации.

По желанию гражданина судну наряду с идентификационным номером маломерному судну может быть присвоено название. Название наносится на оба борта судна в кормовой части. Название должно состоять из букв русского алфавита и/или латинского алфавита, соответствовать правилам правописания и не должно оскорблять нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.

Справка

Маломерное судно – это судно длина которого не превышает 20 м, а количество людей на борту -12 человек. ИА «Хабаровский край сегодня»