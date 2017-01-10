Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей войдут в обращение к концу текущего года. Их введение призвано упростить расчёты граждан за товары и услуги. Однако перед введением их в обращение придётся решить проблему их совместимости с банкоматами.
«Доработки потребуются, к примеру совместимость новых банкнот с платёжными терминалами и банкоматами. В настоящее время проводится оценка и определяются сроки. Никаких проблем это не вызовет», – прокомментировали агентству в пресс-службе Дальневосточного банка Сбербанка России. Напомним, на купюрах будут изображены символы Дальнего Востока (космодром Восточный и мост на остров Русский) и Севастополя (Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям).
Решение о введении новых банкнот Центробанк принял в апреле 2016 года. До этого на российских купюрах традиционно изображались виды столиц регионов: Великий Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Ярославль и Хабаровск. В 2013 году также вышла сторублевая «олимпийская банкнота» с видами Сочи, а в 2015 году – с видами полуострова Крым. ИА «Хабаровский край сегодня»
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