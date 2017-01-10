Россиян будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов по новому закону

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 2 апреля 2014 года N 52 ("О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Закон обязывает всех налогоплательщиков-физлиц в любом случае сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижимости и транспортных средств. Неисполнение указанной обязанности будет расцениваться как утаивание собственности от налогов и грозить незадачливым собственникам штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Гражданам необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах до 31 декабря года, следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом. Таким образом, в текущем году новыми штрафами могут покарать всех собственников объектов-невидимок, которые были приобретены в 2015 году.

Сообщить о "забытой" собственности можно как лично, предоставив сообщение в любую налоговую инспекцию, так и дистанционно, отправив по почте заказным письмом или передав в электронной форме. Те, у кого зарегистрирован личный кабинет налогоплательщика на сайте Nalog.ru, могут отправить сообщение через этот сервис. Пользователь личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России, который хотел бы и дальше получать бумажные уведомления по почте, должен был обратиться к налоговикам с соответствующей просьбой до конца минувшего лета. Для тех, кто этого не сделал, отсутствие бумажных уведомлений тоже не является уважительной причиной для неуплаты.

До вступления в силу нового закона налог исчисляется с года представления сообщения, а после налоговики будут по совокупности рассчитывать налоги на объекты-"невидимки" за три предшествующих календарных года. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения. Любые спорные ситуации в ФНС советуют решать, обратившись в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения, или воспользовавшись интернет-сервисом на сайте службы.

Кроме того, в конце прошлого ноября в России был принят другой закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Он касается налогоплательщиков из 28 регионов страны, в которых за 2015 год налог на имущество физлиц платится исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Закон наделяет региональных законодателей правом самостоятельно устанавливать, что пеню при неуплате данного налога за 2015 год можно начислять с 1 мая 2017 года. NEWSru.com