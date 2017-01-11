Резервный фонд России в 2016 году сократился в 3,7 раза

Резервный фонд России в 2016 году по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 миллиарда рублей, Фонд национального благосостояния (ФНБ) — на 17 процентов, до 4,36 триллиона рублей.

Об этом во вторник, 10 января, сообщил Минфин. При этом за декабрь прошлого года объем Резервного фонда снизился на 58,2 процента, ФНБ — на 5,8 процента. В декабре часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России — 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлингов — были реализованы за 966,9 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

В прошлом году доходы от размещения средств фондов были зачислены в федеральный бюджет дважды — в январе и декабре, а не только в январе, как в предыдущие годы, отмечается в сообщении министерства. Это отличие связано с тем, что в 2016 году дата начала/окончания процентных периодов, по завершении которых ЦБ уплачивает проценты по размещенным на счетах в иностранной валюте средствам суверенных фондов, была перенесена с 15 января на 15 декабря.

В декабре 2016 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что часть дополнительных доходов от роста цен на нефть в 2018-2019 годах будет направлена на покрытие расходов бюджета для сохранения Резервного фонда и ФНБ. 18 ноября Силуанов заявил, что за последние два года Россия использовала 4,7 триллиона рублей Резервного фонда, и в конце 2016 года там останется 1,1 триллиона рублей, которые пойдут на финансирование дефицита бюджета.

Полностью средства фонда будут исчерпаны в 2017 году, отмечал министр. По данным Минфина, на 1 декабря 2016 года объем Резервного фонда составлял 2,033 триллиона рублей (2,5 процента ВВП). Размер ФНБ был чуть менее 4,629 триллиона рублей (5,6 процента). lenta.ru