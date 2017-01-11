Почти треть (31 процент) россиян когда-либо становилась жертвами преступлений в сфере сотовой связи или интернет-сервисов. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Доля пострадавших от противоправных действий выше среди молодежи (36 процентов), активных интернет-пользователей (38 процентов), жителей Москвы и Петербурга (37 процентов), а также средних городов (43 процента). Реже всего жертвами телефонных и интернет-мошенников становятся люди старше 60 лет (21 процент), жители села (24 процента) и те, кто практически не пользуется сетью (17 процентов). При этом 68 процентов опрошенных заявили, что не сталкивались с подобными преступлениями.
Наибольшее число респондентов (65 процентов) опасается кражи денег с банковских карт и электронных счетов, а также хищения персональной информации. 58 процентов боятся стать жертвами мошенников, а 56 процентов опасаются ложной информации, распространяемой злоумышленниками через sms и по электронной почте.
55 процентов тревожит, что кто-то получит доступ к их электронной переписке или странице в социальных сетях, а 52 процента опасаются столкнуться с техногенными катастрофами из-за получения злоумышленниками доступа к атомной электростанции или баллистическим ракетам.
Не боятся рисков подобного рода лишь 36 процентов россиян, свидетельствуют данные опроса. Беззащитными себя ощущают 58 процентов граждан.
Опрос ВЦИОМ был проведен 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России, участие в нем приняли 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента. lenta.ru
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