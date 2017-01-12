Домашние животные в РФ получат уникальные идентификационные номера (УИН) и будут промаркированы. Приказ об этом уже издан министерством сельского хозяйства и сейчас по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации.
«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», сообщили «Известиям» в Минсельхозе.
Идентификация будет касаться как скот – коровы, лошади, овцы и т.д., так и домашние питомцы: собаки и кошки. Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер.
После присвоения УИН животное будет промаркировано чипом, татуировкой или тавром. В случае пчел промаркируют улей. «Известия»
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