В Россию идёт «гонконгский» грипп

Пик гриппа еще впереди. Рост заболеваемости в России возможен в конце января и феврале. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. По словам министра, в этом сезоне было вакцинировано беспрецедентное количество россиян — более 50 миллионов, или почти 40% населения.

Поэтому в Минздраве надеются, что количество случаев с тяжелыми осложнениями будет существенно ниже, чем годом ранее.С тем, что пик заболеваемости гриппом еще не пройден, согласен директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов:

Георгий Викулов директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций

«Пока нет избыточной заболеваемости, восприимчивость к гриппу всегда высокая. Оборот заболеваемости регионы набрали меньше 50%, эпидемический порог преодолен, и это далеко не все регионы. Но это связано с климатом и с особенностями циркуляции новых штаммов. Поэтому я согласен с мнением Вероники Скворцовой, что это абсолютно верное, ожидаемое с точки зрения прогноза заболевание. Просто в этом году, в этом сезоне стали фигурировать другие вирусы, которых раньше не было. В частности вирусы типа Гонконг — H3N2, которые конце 60-х вызвали пандемию».

Один из самых известных препаратов против гриппа — Тамифлю. Год назад в России возник дефицит этого лекарства. В этом году проблем с наличием Тамифлю в аптеках нет. Зато есть проблемы с его приобретением. Многие россияне, которые хотели купить Тамифлю, обнаружили, что теперь его не продают без рецепта. С чем это связано, объясняет исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина:

Елена Неволина исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия»

«Тамифлю — лекарство рецептурного отпуска, он был зарегистрирован в 2009 году как препарат, который отпускается исключительно по рецепту врача. То, что его можно было раньше приобрести в аптеках без рецепта, говорит только о том, что аптеки нарушали порядок отпуска лекарственных препаратов. С 1 января 2017 года возвращается такой вид проверки, как контрольная закупка, и аптеки сейчас начали строже соблюдать порядок отпуска, то есть все рецептурные препараты отпускаются в соответствии с рецептом врача. В аптеках Тамифлю есть, дефицита этого препарата не наблюдается. Но и в прошлом году дефицит был достаточно искусственным. Дело в том, что в прошлом году было объявлено, что пришел штамм «свиного гриппа», а этот препарат является специфическим для этого вида гриппа, и поэтому население побежало скупать этот препарат, независимо от рекомендаций врача. В результате случился ажиотажный спрос, после чего препарат исчез, то есть не успевали поставлять. В этом году все в достаточно штатном режиме, хотя порог эпидемический и был превышен и по простудным заболеваниям, но вот такого ажиотажного спроса второй раз мы уже не наблюдаем».

Пятеро россиян погибли от последствий гриппа в России с начала эпидемического сезона. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова. Она не назвала регионы, где фиксировались смертельные исходы. В декабре сообщалось о том, что в Петербурге от последствий гриппа скончался мужчина. Еще один смертельный случай зарегистрирован в Пензе. bfm.ru

