Расходы россиян упали до пятилетнего минимума

Реальные расходы россиян в декабре 2016 года упали до минимума за пять лет. «Несмотря на номинальный рост объема повседневных расходов до самого высокого показателя за все годы наблюдений, реальные расходы, то есть "очищенные" от инфляции, в декабре прошедшего года оказались самыми низкими за пять последних лет», — отметили эксперты.

При этом расходы россиян в том же месяце по сравнению с ноябрем выросли почти на 18 процентов. Самыми экономными оказались жители Приволжского округа — их траты выросли всего на 12,4 процента. Самыми расточительными — сибиряки и дальневосточники — их расходы подскочили на 28,6 процента. Результаты исследования были получены на основе опроса 35 тысяч россиян, 13 тысяч домохозяйств в 180 городах.

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента. Минэкономразвития в конце 2016-го пересмотрело оценку падения реальных располагаемых доходов населения за год с 5,6 процента до 5,8 процента. lenta.ru