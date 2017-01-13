Россияне резко активизировали спрос на ипотечные займы

Россияне резко увеличили спрос на ипотечные займы, свидетельствует статистика Банка России. По итогам минувшего ноября объем ипотечного кредитования в рублях вырос на 12%, или 137 млрд рублей. Это стало максимальным результатом с момента возобновления программы господдержки в марте 2016 года. Всего за 11 месяцев 2016 года банки выдали ипотечные кредиты на сумму 1,3 трлн рублей.

Эксперты объясняют всплеск спроса на такие кредиты окончанием программы господдержки ипотеки и укреплением российской валюты после выборов в США. Банки перестали принимать заявки на займы, выдаваемые в рамках программы, 31 декабря. При этом глава Минстроя Михаил Мень накануне подтвердил, что правительство не будет продлевать субсидирование ипотеки на 2017 год. Программа господдержки ипотеки, которая действовала как антикризисная мера с марта 2015 года, потеряла актуальность после снижения ключевой ставки ЦБ до 10%.

Рост котировок российской валюты в свою очередь сделал недвижимость привлекательным объектом инвестирования, отмечает издание. Директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов указал на то, что население перестает рассматривать валюту как средство сбережения и начинает вкладывать деньги в недвижимость. "Это оживило рынок недвижимости и оказало положительное влияние на ипотечные сделки", - говорит он.

По оценкам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), по итогам всего 2016 года объем выдач может составить не менее 1,5 трлн рублей. Аналитики не исключают, что в этом году рынок может повторить рекорд 2014 года, и объем выдач может составить 1,7-1,8 трлн руб. finanz.ru