В России сформируют части береговой обороны

Российское военное ведомство планирует развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути (СМП). Их задача — обеспечение безопасности участков маршрута СМП, а также прилегающего к нему побережья.

Предполагается, что новые воинские части будут не ниже уровня дивизии, при этом одно из новых соединений планируется развернуть на Кольском полуострове на базе береговых войск Северного флота. Сейчас в российском Военно-морском флоте есть только одна действующая воинская часть береговой обороны — 126-я бригада, дислоцированная в Крыму. В нее входят несколько мотострелковых и один танковый батальон, артиллерийские и зенитные дивизионы, а также разведывательные и инженерно-саперные подразделения. Задача 126-й бригады — защита мест базирования Черноморского флота и крымского побережья от морских десантов и возможного нападения вероятного противника с суши.

Также в августе 2016 года Минобороны анонсировало развертывание новой дивизии, которая займется обороной Чукотки. Примечательно, что в ее состав войдут батальоны, личный состав которых будет передвигаться на квадроциклах. izvestia.ru