Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее импорт товаров и услуг для нужд обороны и безопасности страны, если они имеют аналоги в России и производятся в странах, не входящих в Евразийский союз (ЕАЭС). Документ опубликован 16 января на официальном интернет-портале правовой информации.
В список входят 123 позиции. Запрет не распространяется на товары стоимостью менее 50 тысяч рублей за единицу продукции, и закупки таких товаров «суммарная стоимость которых составляет менее 1 миллиона рублей».
Среди запрещенных товаров — вертолеты, промышленное оборудование, в том числе высокотехнологичное, строительная техника (башенные краны, тракторы, бульдозеры). В список также попали текстильные ткани, спецодежда, обувь, белье, канаты, веревки, шпагат и сети.
Минпромторгу поручено не позднее второго квартала 2017 года провести консультации с органами исполнительной власти стран ЕАЭС для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории союза или к промышленной продукции, которая в странах альянса не изготавливается. lenta.ru
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