Телеканалы могут обязать убрать рекламу во время показа кинофильмов

В Государственную Думу России внесен законопроект, который призван ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах, сообщает сайт Госдумы. Если депутаты примут этот закон, рекламу можно будет увидеть только до и после показа фильма.

При этом каждая из «рекламных пауз» будет ограничена тремя минутами, что на одну минуту короче действующих временных ограничений. Однако в тексте документа есть поправка, которая разрешит прерывать фильм рекламой. Для этого планируется выделить двухминутное окно в середине ленты. Правда воспользоваться этой возможностью, в случае принятия законопроекта, телеканалы смогут, лишь получив согласие от правообладателя ленты.

Законопроект также запрещает прерывать фильмы анонсами программ и передач, наложено вето на использование анонсирующей бегущей строки во время кинофильма. Исключения составят экстренные сообщения об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий. Закон, в случае принятия, предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года. ИА «Хабаровский край сегодня»