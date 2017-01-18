Чистый отток капитала из РФ в 2016 году сократился в 3,7 раза, до $15,4 млрд по сравнению с 2015 годом, когда он составил $57,5 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
«Масштабное сужение чистого вывоза капитала сложилось главным образом вследствие резкого снижения интенсивности сокращения внешних обязательств банковским сектором», - говорится в комментарии регулятора.
При этом положительное сальдо внешней торговли РФ в 2016 году снизилось в 1,7 раза, до $87,8 млрд, по сравнению со $148,5 млрд в 2015 году. Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор РФ в 2016 году составили $25,8 млрд, что в 4,4 раза больше, чем в 2015 году ($5,9 млрд). ИА «Хабаровский край сегодня»
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