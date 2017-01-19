Собственники многоквартирных домов смогут нанимать управдомов

В декабре 2016 года Минстрой РФ выступил с предложением о возрождении института управдомов. После этого выступления были разработаны необходимые поправки к Жилищному кодексу. В соответствии с планируемыми изменениями, собственники смогут нанимать управдома. Для этого будет достаточно решения общего собрания собственников. Минстроем также предлагается частично или полностью делегировать функции председателя ТСЖ или ЖСК управдому.

- Уже сегодня, если у председателя ТСЖ или ЖСК не хватает необходимых знаний или возможности решать все вопросы самостоятельно, он вправе нанимать профессиональных юристов, бухгалтеров и других специалистов. Кроме того, председатель несет ответственность за свои действия. Как это будет реализовано управдомами не понятно. Также не ясно, как будет проходить их найм, а следовательно и оплата их работы, - комментирует генеральный директор СРО НП «ЖКХ Групп» Ольга Беленькая.

Подготовку управдомов планируется возложить на вузы и факультеты, в которых должны будут разработать специальные курсы. todaykhv.ru