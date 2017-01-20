Минобороны заменит Ту-134 на «Суперджеты»

Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100.

Для промышленности — компании «Туполев» и «Гражданских самолетов Сухого» — заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и Комсомольске-на-Амуре соответственно. Перспективы упираются в финансовый вопрос: министром поручено проработать его так, чтобы военным не пришлось изыскивать дополнительные средства.

О том, что Сергей Шойгу поручил проработать возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги, рассказали источники, близкие к руководству Минобороны, а также несколько топ-менеджеров предприятий авиационной промышленности.

По их словам, этот вопрос был поднят министром в ходе одного из ведомственных совещаний в начале января, после чего этим занялся его заместитель по вооружениям Юрий Борисов.

«Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты», — добавили в военном ведомстве.

Поводом вернуться к теме обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2, произошедшая 25 декабря 2016 года. В тот день, напомним, военный борт с восемью членами экипажа и 84 пассажирами спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлер (Сочи) курсом на авиабазу Хмеймим (Сирия) потерпел крушение в Черном море.

На сегодняшний день Минобороны эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979-1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986-2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975-1983 годов), а также девять Ил-62 (1977-1992 годов).

По словам топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, ОАК уже представила военным свои новые предложения.

«На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 — более дальний Ту-214, — говорит отраслевой источник.— Этот вопрос сейчас прорабатывается военными».

По его словам, Минобороны и ОАК предстоит согласовать дорожную карту действий (определить, какие борта будут первыми выводиться из эксплуатации, а какие — еще послужат) и выстроить производственный график (необходим для равномерной загрузки заводов в Казани и Комсомольске-на-Амуре).

Заказ на SSJ 100 со стороны Минобороны РФ не только увеличит загруженность Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, но и позволит более активно продвигать самолет на зарубежные рынки, считает источник, близкий к ОАК: «Это будет хорошая реклама».

Военные в своих оценках пока более осторожны: они утверждают, что Сергей Шойгу поручил своим подчиненным проработать вопрос замены авиапарка таким образом, чтобы ведомству не потребовалось запрашивать у правительства дополнительное финансирование. В поручении точные сроки замены авиапарка не указываются. todaykhv.ru