Минфин предлагает ограничить расчёт наличными

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на дискуссионной площадке в рамках XVI съезда партии «Единая Россия» сообщил, что Минфин поддерживает предложение по ограничению расчетов наличными при покупках.

«Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов»,— уточнил Антон Силуанов.

При этом он подчеркнул, что для граждан можно было бы установить определенную планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме. Один из участников партийного съезда предложил установить планку в размере не менее 500 тыс руб.

«В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля — эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах, это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах. Но делать это нужно очень аккуратно и так, чтобы не создавать неудобства нашим гражданам»,— пояснил глава Минфина.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные.

«Очень правильное решение»,— цитирует главу Минтруда ТАСС. «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? — поинтересовался господин Топилин.— Там €500 нигде разменять нельзя». ИА «Хабаровский край сегодня»