Потребление алкоголя в РФ упало в 1,5 раза с 2009, до 10 л на человека - Роспотребнадзор

Среднее потребление алкоголя в России упало в 1,5 раза с 2009 года, до примерно десяти литров на человека, но все еще превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения уровень в восемь литров, сообщил во вторник Роспотребнадзор.

"По экспертным оценкам среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год – 15 литров)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, это уже отрицательно сказывается на здоровье населения.

"Как следует из представленных данных, потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ, и требует продолжения реализации мер, предусмотренных концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в сообщении. 1prime.ru