Производства водки в России за 2016 год выросло на 16,1% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба Росстата РФ. Как передает «Федеральное агентство новостей», по итогам 2016 года объемы производства этого алкогольного продукта достигли 73,2 млн декалитров.
Кроме того, в декабре 2016 года в годовом выражении производство водки выросло на 34,8%, а производство игристых вин и шампанского снизилось на 4,4%.
Ранее Минфин РФ выступил с инициативой установить минимальную цену на водку в диапазоне 205–210 рублей. izvestia.ru
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