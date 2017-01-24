Производство водки в РФ выросло на 16% за 2016 год

Производства водки в России за 2016 год выросло на 16,1% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба Росстата РФ. Как передает «Федеральное агентство новостей», по итогам 2016 года объемы производства этого алкогольного продукта достигли 73,2 млн декалитров.

Кроме того, в декабре 2016 года в годовом выражении производство водки выросло на 34,8%, а производство игристых вин и шампанского снизилось на 4,4%.

Ранее Минфин РФ выступил с инициативой установить минимальную цену на водку в диапазоне 205–210 рублей. izvestia.ru