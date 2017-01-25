В рейтинге восприятия коррупции, который опубликовала международная организация Transparency International Россия заняла 131-е место. Таким образом, позиции страны ухудшились по сравнению с 2015 годом — Россия опустилась со 119-й строчки в рейтинге.
Однако сам индекс восприятия коррупции не изменился и также как и год назад составил 29 баллов из 100. Отмечается, что снижение позиций России связано с расширением числа стран в рейтинге. Соседями России в рейтинге стали Иран, Непал, Украина и Казахстан (все — 29 баллов).
Лидерами рейтинга Transparency International за прошлый год стали Новая Зеландия и Дания, заработавшие 90 баллов, за ними следуют Финляндия и Швеция с 89 и 88 баллами соответственно. США заняли всего лишь 18-е место с 74 баллами, уступив, в частности, Канаде (девятое место, 82 балла) и Великобритании с Германией (обе — 10-е место, 81 балл).
Самые низкие показатели восприятия коррупции — у Сомали (10 баллов), Южного Судана (11 баллов), Северной Кореи (12 баллов) и Сирии (13 баллов). gazeta.ru
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