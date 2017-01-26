Законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи принят Госдумой во втором чтении. Согласно документу, домашние побои, совершенные впервые, переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. За повторное совершение преступления граждане будут преследоваться по уголовной статье.
Побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Законопроект, переводящий домашние побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, был принят Госдумой в первом чтении 11 января. В тот же день писательница и общественный деятель Мария Арбатова выступила против этого документа. «Само понятие церемонного или бесцеремонного вмешательства в семью — это не правовой разговор, — сказала она в интервью Национальной службе новостей (НСН).
— Каждый гражданин имеет право на защищенность, независимо от того, в семье он, на улице, в космосе, под водой или под землей». Документ направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса. Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений.
Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми. lenta.ru
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