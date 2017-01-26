Прибыль российских банков в минувшем году выросла почти в пять раз

Совокупная прибыль российских банков по итогам 2016 года составила 930 млрд рублей. Это почти в пять раз выше показателя 2015 года - 192 млрд рублей. Об этом говорится в обнародованных в среду материалах Банка России.

В 2016 году российские банки нарастили кредитование юридических лиц на 9,5%, физических - на 1,1%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному - на 0,7%.

Кредиты физическим лицам продолжили расти и за декабрь увеличились на 0,1% (+0,2%) до 10,8 трлн рублей. Улучшилось качество кредитного портфеля: объем просроченной задолженности в декабре сократился по корпоративному портфелю на 9,6%, по розничному - на 3,4%.

Активы кредитных организаций за отчетный период без учета валютного курса выросли на 1,9%, отмечает российский Центробанк. При этом с учетом валютной переоценки этот показатель снизился на 3,5%.

За 2016 год вклады населения выросли на 4,2%, в то время как депозиты и средства организаций на счетах банков снизились на 10,1%.

Кроме того, банки сократили объем заимствований у Банка России почти в два раза, а объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Казначейством, сократился в 1,4 раза. В результате доля привлеченных от Банка России средств в пассивах снизилась с 6,5 до 3,4%, а средств Казначейства - с 0,5 до 0,4%.

Банковское кредитование экономики в 2016 году снизилось на 6,9% до 516 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ. Вклады населения в банках выросли на 4,2% до 276 трлн рублей, а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 10,1%.

Существенно, по данным регулятора, в конце года снизился и удельный вес просроченной задолженности: по кредитам нефинансовым организациям в декабре с 6,7% до 6,3%, а по розничным кредитам - с 8,2% до 7,9%. NEWSru.com