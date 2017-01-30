Реальные пенсии россиян вырастут в 2017 году

Реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1% по сравнению с прошлым годом, рост обусловлен единовременной выплатой пенсионерам и индексациями пенсий в феврале и апреле.

«Если мы будем смотреть все совокупные выплаты, у нас была 5 тыс рублей единовременная выплата, если мы разложим в среднегодовом измерении эту выплату, то, по нашим оценкам произойдет увеличение реальных пенсий на 2%, может быть даже на 2,1%. По факту произойдет реальное увеличение пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом году»,— рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Напомним, в конце 2016 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что, если Минфину и ЦБ удастся снять разногласия с социальным блоком правительства, законопроект с обновленными принципами пенсионного обеспечения может поступить в Госдуму уже осенью 2017 года. ИА «Хабаровский край сегодня»