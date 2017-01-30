Доля банкротства застройщиков жилья в России в 2016 году выросла вдвое

За прошлый год доля вошедших в стадию банкротства застройщиков жилья выросла в два раза, сообщает в понедельник Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК). Причиной такой ситуации стало сокращение покупательского спроса и недоступные кредиты.

Доля обанкротившихся или находящихся в стадии банкротства застройщиков, которые продают квартиры по 214-ФЗ "О долевом строительстве", выросла до 1,8%, это 149 компаний из 5,5 существующих на рынке. На балансе этих фирм находятся 4,5 миллиона квадратных метров недостроенного жилья.

Большая доля банкротящихся компаний приходится на Москву - 11. Далее идут Московская и Тюменская области - на эти регионы приходится по 9 таких юридических лиц. Следом идут Новосибирская область и республика Башкирия - по восемь фирм, в Волгоградской области - шесть.

Пик банкротств пришелся на лето 2016 года - в период с апреля по август - 43 компании.

"Многие застройщики банкротятся, будучи не в состоянии сдать объекты из-за невозможности привлечь кредиты и падения платежеспособного спроса населения. Другим влияющим на рынок фактором аналитики называют проходящее реформирование 214-ФЗ, направленное на создание дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков", - пишет "Ъ".

"Нововведения направлены на защиту инвестиций населения в долевое строительство, но не стоит забывать, что реформа происходит на фоне постепенного вымывания платежеспособного спроса: в этих условиях мелкие и средние игроки постепенно либо уходят с рынка, либо передают объекты более крупным игрокам с более гибкими финансовыми возможностями",— рассказал генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

Консультант практики "Девелопмент" группы "НЭО Центр" Алена Чупракова в свою очередь рассказала изданию, что большая доля обанкротившихся в прошлом году компаний - застройщики, которые начали свои проекты еще в 2014 году, до кризиса. "Рынок очистился от неэффективных компаний, а все остальные уже приспособились к нынешним реалиям ведения строительного бизнеса в нашей стране", - подчеркнула она.

Банкротятся не только сами застройщики, но и подрядные организации - число таких компаний выросло на 17% - 3,2 тысячи компаний-подрядчиков (2,1% от общего числа участников рынка). Однако издание отмечает, что это - положительная динамика. в 2015 году число подрядчиков-банкротов выросло на 129%. 1prime.ru

