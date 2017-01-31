Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предлагает освободить многодетные семьи от уплаты налога на имущество. Соответствующий проект закона размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты.
«Уровень доходов таких семей и, как следствие, благосостояние, как правило, снижается с появлением в семье каждого следующего ребенка», - уточнила Тамара Плетнева.
Поправки предлагают предоставить членам многодетных семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц, дополнив ст. 407 Налогового кодекса РФ соответствующими положениями. В результате принятия законопроекта более 1 млн многодетных семей будут освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, отмечается в пояснительной записке. ИА «Хабаровский край сегодня»
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