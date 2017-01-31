Туристические бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без прохождения личного собеседования в консульстве, если со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд прошло более 12 месяцев.
27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий действие программы Visa Interview Waiver Program, благодаря которой туристы и предприниматели могли повторно получить визу в США типа B1 и B2 без прохождения личного собеседования.
«Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует», — объяснили в пресс-службе американского посольства в РФ.
После вступления указа в силу власти США требуют визового собеседования для всех заявителей, кроме дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет и лиц, которые подавали заявление на визу той же категории, что и предыдущая, но с момента окончания срока действия которой прошло не более 12 месяцев. ИА «Хабаровский край сегодня»
Последние новости
Предыдущие новости
- Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество - 31/01/2017 04:44
- Доля банкротства застройщиков жилья в России в 2016 году выросла вдвое - 30/01/2017 05:46
- Реальные пенсии россиян вырастут в 2017 году - 30/01/2017 03:22
- Прибыль российских банков в минувшем году выросла почти в пять раз - 26/01/2017 05:22
- Россия восстановила радиолокационное поле противоракетной обороны - 26/01/2017 03:44