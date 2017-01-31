Правила получения американских виз для россиян усложнились

Туристические бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без прохождения личного собеседования в консульстве, если со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд прошло более 12 месяцев.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий действие программы Visa Interview Waiver Program, благодаря которой туристы и предприниматели могли повторно получить визу в США типа B1 и B2 без прохождения личного собеседования.

«Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует», — объяснили в пресс-службе американского посольства в РФ.

После вступления указа в силу власти США требуют визового собеседования для всех заявителей, кроме дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет и лиц, которые подавали заявление на визу той же категории, что и предыдущая, но с момента окончания срока действия которой прошло не более 12 месяцев. ИА «Хабаровский край сегодня»