Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 10 млрд руб. между 38 регионами для развития сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 10 654,7 млн рублей распределены между бюджетами 38 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», — говорится в тексте пояснительной записки к документу.
Данные средства предоставляются регионам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. gazeta.ru
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