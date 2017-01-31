Медведев распределил между регионами более 10 млрд рублей субсидий для агропрома

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере более 10 млрд руб. между 38 регионами для развития сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 10 654,7 млн рублей распределены между бюджетами 38 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Данные средства предоставляются регионам в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. gazeta.ru