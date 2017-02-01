Бесплатная приватизация жилья окончательно завершится 1 марта

Срок бесплатной приватизации жилья истекает в России 1 марта 2017 года. До 2020 года такая возможность будет предоставлена лишь трем категориям граждан — крымчанам, переселенцам из аварийного жилья и детям-сиротам.

Бесплатная приватизация жилья была запущена в 1992 году. Как ожидалось, она должна была продолжаться до 1 января 2007 года — до вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ. Однако в итоге ее сроки продлевались пять раз — до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

В сентябре прошлого года Минстрой подготовил доклад президенту о прекращении бесплатной приватизации. В докладе отмечалось, что в РФ уже приватизированы 85% квартир и все, кому это было необходимо, уже осуществили требуемые процедуры. По данным Росстата, число приватизированных жилых помещений превысило 30 млн.

Кроме того, Минстрой считает, что продолжающаяся приватизация сокращает муниципальный жилой фонд. А это, соответственно, затягивает предоставление жилья в соцнайм очередникам. В результате им приходится стоять в очереди на получение жилья до 25 лет.

По данным управления Росреестра по Хабаровскому краю, за весь срок приватизационной кампании на основании договоров передачи жилья в собственность граждан зарегистрировано 436 644 права. ИА «Хабаровский край сегодня»