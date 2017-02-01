Правительство приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения, сообщают в среду источники в правительстве. Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - приводятся слова одного из источников.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники "Известий". Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, сообщили источники "Известий".

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал "Известиям" один из участников правительственных совещаний.

"Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами", - сказал источник газеты, близкий к правительству.

Между тем в пресс-службе Минтруда "Известиям" заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это также подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок.

В свою очередь источник газеты отметил, что объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. interfax-russia.ru