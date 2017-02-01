Российский рубль в ближайшее время может ослабеть на десять процентов

Российский рубль в ближайшее время может ослабеть на десять процентов. Вопрос прорабатывается в министерстве финансов. По расчетам ведомства, сегодняшний курс порядка 60 рублей за доллар слишком завышен, и потому бюджет страны не может быть сбалансирован. При составлении бюджета Минфин предполагал, что стоимость барреля нефти составит 40 долларов, а за один доллар придется платить 67,5 рублей.

Но цены на нефть в 2017 году оказались выше — сегодня они колеблются в пределах 55 долларов за баррель. Поэтому в январе Минфин на совещании с президентом принял бюджетное правило, которое начнет действовать с середины февраля. Все дополнительные нефтегазовые доходы, появившиеся из-за более высокой цены на нефть, уйдут в Резервный фонд. По новым расчетам, при стоимости нефти в 55 долларов за баррель американская валюта должна стоить порядка 69-70 рублей. Если бы правило не было принято и курс рубля сохранялся неизменным, бюджет был бы сбалансирован только при цене нефти в 76 долларов за баррель.

Ослаблению рубля будет способствовать и покупка валюты, которую Минфин через ЦБ начнет с февраля. В самом регуляторе утверждали, что бюджетное правило вместе с политикой по поддержанию инфляции на уровне четырех процентов сгладит колебания реального курса рубля. Однако, как отмечено в аналитическом обзоре «Сбербанк CIB», такие операции Минфина и ЦБ приведут к тому, что курс рубля может ослабнуть на пять-десять процентов. Если же рубль действительно потеряет 10%, то инфляция в России может ускориться на 1,3 процентных пункта. То, что бюджетное правило и последовавшая за ним закупка валюты скажется на курсе рубля, было очевидно с самого начала, отмечает зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Согласен с ним и профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев. «Когда объявляли, что Минфин будет покупать валюту с помощью ЦБ, было сразу понятно, что рубль ослабится: в бюджете заложен курс 67,5 рублей за доллар, и это серьезно ниже того курса, который есть сейчас, а смету надо пополнять», — отмечает он. По словам Николаева, ослабление курса будет способствовать тому, чтобы доходы в бюджет остались на запланированном уровне. В противном случае поступит меньше средств. Поэтому Минфин вынужден идти на такие меры.

Девальвация может пройти резким скачком, опасается управляющий активами General Invest Денис Горев. По его словам, большой объем «горячих денег», которые инвесторы вложили в российские акции и облигации, может резко сократиться. «Такой отток спровоцирует высокую волатильность курса рубля, поэтому велик риск довольно резкого движения», — отмечает он. Андрей Люшин с такой точкой зрения не согласен. «С учетом текущих цен на нефть ослабление рубля будет проходить постепенно, и, вероятно, уже к концу февраля курс доллара достигнет 65 рублей», — отмечает он. Причем, по словам Люшина, если цены на нефть сохранятся на уровне 55 долларов за баррель и выше, то вполне возможно, что цена за доллар повысится до 69 рублей только к концу года. «Может быть, скачкообразного движения не будет, но Минфин не учитывает, что в процессе курсообразования есть и другие факторы, которые не зависят от России», — отмечает Николаев.

Так, например, Федеральная Резервная Служба США может повысить ставки, а сланцевые разработчики в США — увеличить добычу сырья. В таком случае цены на нефть снова пойдут вниз, что еще сильнее ударит по ослабевающему рублю, опасается Николаев. Минфин не смог опровергнуть или подтвердить информацию о планирующейся девальвации. Однако главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова уверена, что этого ожидать не стоит: ведомство лишь пытается нейтрализовать влияние высоких нефтяных цен на валютный курс. Решение Минфина отправлять дополнительные доходы в резерв Наталия Орлова не считает бюджетным правилом.

«Это лишь реакция на ситуацию, которая происходит на рынках, а статус правила подразумевает наличие некой законодательной инициативы», — отмечает она. Поэтому если ситуация на рынке изменится и цены на нефть пойдут вниз, то ведомство сможет изменить это решение. «Когда Минфин будет через ЦБ покупать валюту, он фактически конвертирует дополнительные нефтегазовые доходы в доллары, что будет нейтрализовывать эффект притока этих доходов», — поясняет Орлова. По ее словам, это окажет некое давление на рубль, но это не значит, что курс будет девальвироваться. «Справедливым» считает Орлова курс 60-65 рублей за доллар при цене на нефть порядка 60 долларов за баррель. ИА «Хабаровский край сегодня»