Президент РЖД Олег Белозеров заявил, что билеты на поезда дальнего следования можно будет приобрести за 120 суток до отправления. «Мы планируем в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, даже увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать сразу летние отпуска»,— приводит его слова RNS.
С конца прошлого года пассажиры могут покупать билеты на все поезда дальнего следования за 60 суток до отправления, а не за 45, как было ранее. В ближайшее время ожидается проведение радикальной реформы железнодорожного транспорта России, в ходе которой будут значительно усилены дальние авиаперевозки и пригородные автобусные маршруты.
В РЖД на 2017-2019 годы намечены модернизация пассажирского комплекса и оптимизация маршрутов, на 2020-2030 годы — привлечение инвестиций. ИА «Хабаровский край сегодня»
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