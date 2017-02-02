Срок предпродажи билетов РЖД может увеличиться до 120 суток

Президент РЖД Олег Белозеров заявил, что билеты на поезда дальнего следования можно будет приобрести за 120 суток до отправления. «Мы планируем в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, даже увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать сразу летние отпуска»,— приводит его слова RNS.

С конца прошлого года пассажиры могут покупать билеты на все поезда дальнего следования за 60 суток до отправления, а не за 45, как было ранее. В ближайшее время ожидается проведение радикальной реформы железнодорожного транспорта России, в ходе которой будут значительно усилены дальние авиаперевозки и пригородные автобусные маршруты.

В РЖД на 2017-2019 годы намечены модернизация пассажирского комплекса и оптимизация маршрутов, на 2020-2030 годы — привлечение инвестиций. ИА «Хабаровский край сегодня»