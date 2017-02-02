Правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин. «Нет, правительством не принято решение о повышении пенсионного возраста». По словам министра «по этому поводу нет никаких поручений».
В ведомстве не считают, что настало время для этой меры, подчеркнул Максим Топилин. Представитель вице-премьера Ольги Голодец сообщил, что правительство таких решений не принимало. В пресс-службах Минфина и Минэкономики нет официальной информации о каком-либо повышении пенсионного возраста. В Пенсионном фонде России сообщили, что не получали поручений от правительства о проведении каких-либо расчетов по динамике расходов на выплату пенсий при условии повышения пенсионного возраста.
Ранее о том, что правительство РФ приняло концептуальное решение о повышении пенсионного возраста, сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. ИА «Хабаровский край сегодня»
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