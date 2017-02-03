Путин освободил от должностей 16 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин отправил в отставку 16 генералов силовых ведомств: МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ в четверг, 2 февраля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди тех, кто отправлен в отставку — глава управления МВД по Республике Карачаево-Черкесия Казимир Боташев, прокурор Ярославской области Юрий Верховцев и директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России Александр Агафонов. При этом, согласно документу, два генерала уволены не только со своих должностей, но и с военной службы. Это директор Департамента территориальной политики МЧС России Юрий Ковалев, а также начальник регионального управления ведомства по Республике Бурятия Виктор Михайлов.

Также президентским указом Владлен Аксенов и генерал-лейтенант Павел Барышев назначены заместителями главы МЧС России, а полковник полиции Дмитрий Курсанов — начальником Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Кроме того, согласно документу, Олег Камшилов назначен прокурором Республики Крым, Борис Марков — прокурором Ленинградской области, а генерал-майор юстиции Виктор Танифу — руководителем управления СКР по городу Севастополь.

26 августа 2016 года стало известно о том, что президент России Владимир Путин уволил ряд высокопоставленных сотрудников силовых ведомств. lenta.ru