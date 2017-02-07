Правительство утвердило целевые модели для упрощения ведения бизнеса в регионах

Правительство утвердило для регионов 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, основываясь на которых субъекты РФ должны улучшать ситуацию по ключевым параметрам рейтинга Doing Business. В частности, правительство ждет сокращения сроков регистрации недвижимости, выдачи разрешений на строительство и подключение к электросетям.

Эксперты отмечают, что реальному притоку инвестиций в регионы могут поспособствовать заинтересованность в этом региональных чиновников и привлечение внутренних капвложений. В этом году регионы начнут работать над улучшением ситуации по основным показателям рейтинга Всемирного банка Doing Business. Правительство утвердило 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса для субъектов РФ, которые основаны на так называемых лучших практиках.

В последнем рейтинге Россия заняла 40-е место из 190 стран, фактически опустившись на четыре строчки. К 2018 году, согласно майским указам Владимира Путина, Россия должна занять в Doing Business место не ниже 20-го. Как пояснил вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов, для того чтобы все субъекты РФ включались в работу по изменению бизнес-среды, были разработаны новые подходы по оценке региональных властей — речь идет о рейтинге состояния инвестклимата в регионах, подготовленном Агентством стратегических инициатив.

Разработку опубликованных 6 февраля целевых моделей президент поручил правительству в декабре 2016 года. Они описывают направления, учитываемые в Doing Business,— это, например, регистрация прав на недвижимость, получение разрешений на строительство, присоединение к электросетям, контрольно-надзорная деятельность, а также поддержка малого и среднего бизнеса. На основании этих моделей регионы будут писать свои «дорожные карты» по улучшению инвестклимата. Первые результаты они должны продемонстрировать в конце года, некоторые модели рассчитаны до конца 2021 года.

Среди целевых показателей — сокращение сроков получения разрешения на строительство с 210 до 80 дней, постановки на кадастровый учет с 80 до 38 дней и стопроцентный охват муниципалитетов программами поддержки малого и среднего бизнеса. На федеральном уровне создадут рабочие группы, которые будут направлять в Минэкономики предложения по корректировке моделей. Так, модель по оптимизации процедур регистрации недвижимости закреплена за руководителем Росреестра Викторией Абрамченко, получения разрешения на строительство — за заместителем главы Минстроя Натальей Антипиной, а поддержка малого и среднего бизнеса и контрольно-надзорная деятельность — за заместителями главы Минэкономики Олегом Фомичевым и Саввой Шиповым.

«Воплощение самых хороших идей на практике, особенно когда это касается регионов, часто достаточно плохое. Вероятнее всего, это кончится ничем»,— говорит глава Центра макроэкономического анализа Сбербанка Юлия Цепляева. По ее словам, реальный результат могут дать не спущенные отстающим регионам лучшие практики, а заинтересованность местных чиновников и их стабильная работа по привлечению инвестиций — примером здесь могут выступать Калужская область и Татарстан. ИА «Хабаровский край сегодня»