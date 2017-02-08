Президент Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст итогового документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации одобрил документ 1 февраля. «Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений», — отметила один из авторов документа, замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Госдума приняла этот закон 27 января. Побои, нанесенные членам семьи впервые, будут рассматриваться не в уголовной, а в административной плоскости. В случае рецидива в течение года подобные действия уже будут рассматриваться как уголовное дело. Побои в новом законе определены как действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. lenta.ru