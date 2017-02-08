Росреестр может отменить штрафы за неиспользование земель для строительства

Росреестр хочет отменить штрафы за неиспользование или использование не по назначению земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. По словам главы ведомства Виктории Абрамченко принятие проекта федерального закона позволит исключить двойную ответственность землепользователя.

«За период проведения проверок в 2016 году управлением Росреестра по Хабаровскому краю был выявлен всего один факт нецелевого использования земельного участка, предоставленного под жилищное строительство. Кроме того, по результатам проведенных проверочных мероприятий было вынесено постановление о прекращении административного производства в связи с отсутствием состава правонарушения, так как арендатор данного земельного участка принял все зависящие от него меры по освоению участка. В связи с чем, сложно определить эффективность вносимых в законодательство изменений, в части отмены штрафа за данный вид нарушения», – рассказала начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Хабаровскому краю Ольга Комарова.

Добавим, что в настоящее время использование земельного участка не по целевому назначению влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,5 до 1 % кадастровой стоимости земельного участка, на должностных лиц – от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости участка, на юридических лиц – от 1,5 до 2 % кадастровой стоимости земельного участка. В случае, если не определена кадастровая стоимость – на граждан в размере от 10 до 20 тыс рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тыс рублей, на юрлиц – от 100 до 200 тыс рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»