Жильцам домов на более чем 30 квартир будет доступно самоуправление

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, отменяющий правило, по которому собственники в многоквартирном доме могут самостоятельно управлять им, лишь при условии, что в доме не более 30 квартир. На данный момент в домах, в которых более 30 квартир, возможно лишь два способа управления: управляющая компания или ТСЖ.

- Когда это небольшой дом, то жильцам в некоторых случаях проще самим управлять. А самоуправление, к примеру, в 25-этажном доме, может стать для жильцов затруднительным. При этом, при непосредственном способе управления собственники получают некоторые преимущества. Главное из них заключается в том, что за коммунальные услуги люди платят напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя посредников, - говорит генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.

При самоуправлении у жильцов не возникает расходов на оплату услуг по управлению общим имуществом. Они также получают право выбирать подрядчиков для обслуживания лифтов, вывоза мусора и т.д. Если у жильцов многоквартирных домов, в которых сейчас невозможно самоуправление, такая возможность появится, им будет необходимо лишь провести собрание собственников, на котором они выберут новый способ управления. При этом с их управляющей компанией им придется заключить новый договор не на управление, а на содержание и ремонт. ИА «Хабаровский край сегодня»