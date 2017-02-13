КС подтвердил законность уголовного преследования за нарушения на митингах

Конституционный суд (КС) России подтвердил законность уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах. Уголовная ответственность допустима, если она эквивалентна характеру и степени деяния и не приводит к отступлению от принципа равенства, соразмерности и справедливости», — зачитал постановление председатель КС Валерий Зорькин.

Таким образом суд отклонил жалобу Ильдара Дадина, первого осужденного в России по УК за многократные нарушения на митингах, на данную норму уголовного права. По мнению оппозиционного активиста, эта норма предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения исключительно на основании факта их неоднократности, а также позволяет возбуждать дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях.

Сторону Дадина в этом вопросе заняли Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета. Причиной называется то, что «отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям».

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина, признанного виновным в неоднократных нарушениях при проведении митингов, к трем годам колонии общего режима. Он стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ. Статьей 212.1 — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» — Уголовный кодекс России был дополнен в 2014 году. lenta.ru