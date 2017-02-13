Втрое больше россиян стали читать новости в интернете

Аудитория новостного интернета за последние шесть лет увеличилась втрое, при этом уровень доверия к ТВ снизился. Основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной интернет (39%), причем аудитория последнего увеличилась с 2010 года в три раза (с 13%), сообщил фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%). По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизился на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году). В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса, проведенного 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, происходящих в России, почти половина (49%) респондентов ответила утвердительно, 37% - отрицательно, 14% затруднились с ответом. Говоря о тематических предпочтениях, россияне чаще называли международные отношения (38%), внутреннюю политику и социальные проблемы (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).

Также россияне интересуются криминальными новостями (23%), спортом (21%), культурой (20%) наукой и техникой (19%), экономикой (17%), природными катаклизмами (16%), путешествиями (12%), модой (8%), шоу-бизнесом (7%). ИА «Хабаровский край сегодня»